RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як захистити свою
картку від шахраїв

Як захистити свою картку від шахраїв
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:50

Як захистити свою картку від шахраїв

Пропонуємо до обговорення:
Головне правило захисту банківської картки - не називати телефоном жодних відомостей про неї.

Дивися повний текст Як захистити свою картку від шахраїв.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96834
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:50

Револют в курсе, что вы их фотографию используете в статье?
simkin_a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 05.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 54 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яку платіжну картку обрати і чим вони відрізняються —...
R2 » Нед 26 гру, 2021 22:15
1 173
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 гру, 2021 22:15
Sanyok77
Як захистити свої гроші від інфляції: поради від...
R2 » Пон 29 лис, 2021 12:15
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 12:15
igorbuda52
Як не стати жертвою шахраїв під час «чорної п'ятниці»
R2 » Сер 24 лис, 2021 08:57
1 156
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 08:57
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.