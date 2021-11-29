Головне правило захисту банківської картки - не називати телефоном жодних відомостей про неї.
Дивися повний текст Як захистити свою картку від шахраїв.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 12:50
Як захистити свою картку від шахраїв
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Дивися повний текст Як захистити свою картку від шахраїв.
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