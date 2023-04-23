Відгуки про Interactive Brokers

Додано: Сер 24 вер, 2025 15:02

За останні півтора року поповнював IB в декілька способів: Wise євро в мене дешево не разу не вийшло але дозволило підвязати аккаунт в IB к Wise і це потім відіграло свою позитивну роль, TransferGo було топом рік назад, коли переводив по 600 баксів за транзакцію витрачаючи 1 бакс, потім переводив євро в євро, потім євро в доллар, особливо користуючись тим що після перемоги Трампа трансорфмував майже всі долларові накопичення в дешеве на той час євро. В якись момент зупинився не бажаючи віддавати конськи комісії з зароблених чесною ідеєю коштів. Встиг зареєструватися в Revolut, не в числі перших щасливчиків але встиг і почав за гривню купляти просівший проти євро доллар. Потім зявилась можливість безкомісійних переводів TransferGo євро євро що дозволяло поповнювати Wise а звідтіля без комісій IB скористався як міг. Декілька місяців не було нічого крім доллари через Revolut по 1,15% І ось знову засяяла зірка TransferGo з переказами євро євро за 0,2% додав новий спосіб поповнення і дуже сподіваюсь що він пропрацює ще якись час. Висновок простий, все міняється, не треба посипати голову попілом якщо якись канал перестав працювати. Але тим хто не зупиняється життя час від часу підкидає можливості.