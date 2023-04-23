Відгуки про Interactive Brokers

Bobua написав:Дивно, що і в табличці і в ютюбі кажуть про 1% у БВР, а при реєстрації банка пише в тарифах 2% (внизу екранки).
Более того, в тарифах на сайте тоже 1%, а это более интересный аргумент, чем ютуб. Но это валютные. В гривневых таки 2%. Если кто будет гривну за рубеж переводить, имейте в виду, что это дороже. Только для этого ещё нужно дождаться, чтобы хотя бы НБУ разрешил
За останні півтора року поповнював IB в декілька способів: Wise євро в мене дешево не разу не вийшло але дозволило підвязати аккаунт в IB к Wise і це потім відіграло свою позитивну роль, TransferGo було топом рік назад, коли переводив по 600 баксів за транзакцію витрачаючи 1 бакс, потім переводив євро в євро, потім євро в доллар, особливо користуючись тим що після перемоги Трампа трансорфмував майже всі долларові накопичення в дешеве на той час євро. В якись момент зупинився не бажаючи віддавати конськи комісії з зароблених чесною ідеєю коштів. Встиг зареєструватися в Revolut, не в числі перших щасливчиків але встиг і почав за гривню купляти просівший проти євро доллар. Потім зявилась можливість безкомісійних переводів TransferGo євро євро що дозволяло поповнювати Wise а звідтіля без комісій IB скористався як міг. Декілька місяців не було нічого крім доллари через Revolut по 1,15% І ось знову засяяла зірка TransferGo з переказами євро євро за 0,2% додав новий спосіб поповнення і дуже сподіваюсь що він пропрацює ще якись час. Висновок простий, все міняється, не треба посипати голову попілом якщо якись канал перестав працювати. Але тим хто не зупиняється життя час від часу підкидає можливості.
viy написав:знову засяяла зірка TransferGo з переказами євро євро за 0,2%
Секретные способы... Пока слышал только про вариант с фиксированным комисом в 2 евро. Чтобы с сотни евро заплатить только 0.20, так нет. И даже такое требует выдачи себя за англичанина, а бают, что при переводе больше 700$ за раз уже требуют proof of address, который ХЗ, где брать...
moveton Потребує видати свою картку за картку англійського емітента, но якщо в вас моно, то єврова картка моно має англійській ібан, а наприклад кредобанка польський. Цими картками і користуюсь для цієї можливості. Питань не виникало.