Головне правило захисту банківської картки - не називати телефоном жодних відомостей про неї.
Дивися повний текст Як захистити свою картку від шахраїв.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 12:50
Як захистити свою картку від шахраїв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як захистити свою картку від шахраїв.
Додано: Вів 28 гру, 2021 14:14
Додано: Вів 28 гру, 2021 22:51
Вот вы пишете:
"Никогда не называйте пароли, коды
Конфиденциальными являются: PIN-код, трехзначные коды на обратной стороне карт, одноразовые пароли, полученные в сообщении. Их запрещено называть даже менеджерам финансовой организации."
Но это не совсем так. Есть случаи, когда наоборот - работникам банка НУЖНО называть коды. Я как-то в А-Банке хотел пополнить депозит через менеджера,и там на Viber приходил код. Его надо было назвать специалисту.
Так что одноразовые пароли можно смело называть менеджеру при личной встрече в банке. И только в случае заказа какой-либо услуги.
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