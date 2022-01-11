Современная электроника. Себестоимость

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
открою вам большой секрет именно доставка в Украину из Европы будет напрямую мист экспрессом и как раз этих 105 грн + - то есть за 105 грн скорее всего как раз и будет курєром в Новые Васюки Мист экспресс так может и это не шутка https://meest.com/uploads/elFinder/UA/2 ... 02-ukr.pdf 35 грн за 1 кг в Польшу , поищите может и из Польши найдете
Цитрин написав:В примере Выше пошлина не нужна, т.к. цена меньше 150 евро. Для более дорогих товаров я готов заплатить пошлину, но продавцы не хотят отправлять товары к нам в страну. А ситуация с ценами - точно такая-же. Цены в Европе и США в два раза дешевле и кто там живет покупают по этой цене, не платя никакой пошлины. А у нас в 2-3 раза дороже.
Из Европы и США товары доставляются легко и за недорого почтовыми форвардерами, тем же meest или новой почтой. Если товар дорогой и не очень габаритный, то можно и съездить за ним лично в Европу, благо сейчас есть лоукостеры c билетами по 10-20 евро, еще и tax free применить при возможности, правда сейчас локдауны могут немного помешать
yama написав:открою вам большой секрет именно доставка в Украину из Европы будет напрямую мист экспрессом и как раз этих 105 грн + - то есть за 105 грн скорее всего как раз и будет курєром в Новые Васюки Мист экспресс так может и это не шутка https://meest.com/uploads/elFinder/UA/2 ... 02-ukr.pdf 35 грн за 1 кг в Польшу , поищите может и из Польши найдете