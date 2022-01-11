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Современная электроника.
Себестоимость

Современная электроника. Себестоимость
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:29

открою вам большой секрет именно доставка в Украину из Европы будет напрямую мист экспрессом и как раз этих 105 грн + - то есть за 105 грн скорее всего как раз и будет курєром в Новые Васюки :) Мист экспресс так может :) и это не шутка
https://meest.com/uploads/elFinder/UA/2 ... 02-ukr.pdf
35 грн за 1 кг в Польшу , поищите может и из Польши найдете

но это оффтоп
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:28

Re: Современная электроника. Себестоимость

  Цитрин написав:В примере Выше пошлина не нужна, т.к. цена меньше 150 евро. Для более дорогих товаров я готов заплатить пошлину, но продавцы не хотят отправлять товары к нам в страну. А ситуация с ценами - точно такая-же. Цены в Европе и США в два раза дешевле и кто там живет покупают по этой цене, не платя никакой пошлины. А у нас в 2-3 раза дороже.


Из Европы и США товары доставляются легко и за недорого почтовыми форвардерами, тем же meest или новой почтой. Если товар дорогой и не очень габаритный, то можно и съездить за ним лично в Европу, благо сейчас есть лоукостеры c билетами по 10-20 евро, еще и tax free применить при возможности, правда сейчас локдауны могут немного помешать :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:21

Re: Современная электроника. Себестоимость

  antey718 написав:Если товар дорогой и не очень габаритный, то можно и съездить за ним лично в Европу, благо сейчас есть лоукостеры c билетами по 10-20 евро,
как раз можно тищу от Зеленского использовать !
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:04

  yama написав:открою вам большой секрет именно доставка в Украину из Европы будет напрямую мист экспрессом и как раз этих 105 грн + - то есть за 105 грн скорее всего как раз и будет курєром в Новые Васюки :) Мист экспресс так может :) и это не шутка
https://meest.com/uploads/elFinder/UA/2 ... 02-ukr.pdf
35 грн за 1 кг в Польшу , поищите может и из Польши найдете

но это оффтоп

НП может и обратно https://novaposhtaglobal.ua/ru/
Ищите склад НП в стране поближе и куда ваш магаз отправляет и вперед.
ol_zy
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  #<1234
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