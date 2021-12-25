У Києві наступного року побудують 12 нових перехоплювальних паркінгів. Більшість з них буде розташовано у центрі столиці.
Дивися повний текст У 2022 році у Києві побудують 12 перехоплювальних паркінгів, — Кличко.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 15:28
У 2022 році у Києві побудують 12 перехоплювальних...
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Дивися повний текст У 2022 році у Києві побудують 12 перехоплювальних паркінгів, — Кличко.
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