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В Україні анонсували податкову
реформу: ухвалити хочуть...

В Україні анонсували податкову реформу: ухвалити хочуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 16:09

В Україні анонсували податкову реформу: ухвалити хочуть...

Пропонуємо до обговорення:
Україну очікує чергова податкова реформа - у парламенті відповідний законопроект хочуть ухвалити вжже навесні.

Дивися повний текст В Україні анонсували податкову реформу: ухвалити хочуть навесні.
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по ходу пенсионный возраст снова подымут
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 16:16

очередное поднятие налога

"приняла законопроект о борьбе с олигархами." - и что? хоть один сел? договорняки начались с ОП
swsashadow
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:06

найважливіше завдання - це судова реформаю .До поки буде існувати безкарність в Україні , жодні інші реформи та новоприйняті закони не будуть мати максимального впливу...
bloodangelif
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:11

  swsashadow написав:очередное поднятие налога

"приняла законопроект о борьбе с олигархами." - и что? хоть один сел? договорняки начались с ОП


Поки ідіоти будуть клювати на "весна прийде - саджати будемо" їх будуть стригти нелохи як баранів.

"На дурака нє нужєн нож - єму с трі короба наврьош - і дєлай с нім что хошь" (с)
akido
 
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