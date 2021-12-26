Україну очікує чергова податкова реформа - у парламенті відповідний законопроект хочуть ухвалити вжже навесні.
Дивися повний текст В Україні анонсували податкову реформу: ухвалити хочуть навесні.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 16:09
В Україні анонсували податкову реформу: ухвалити хочуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні анонсували податкову реформу: ухвалити хочуть навесні.
Додано: Вів 28 гру, 2021 16:16
очередное поднятие налога
"приняла законопроект о борьбе с олигархами." - и что? хоть один сел? договорняки начались с ОП
Додано: Вів 28 гру, 2021 17:06
найважливіше завдання - це судова реформаю .До поки буде існувати безкарність в Україні , жодні інші реформи та новоприйняті закони не будуть мати максимального впливу...
Додано: Вів 28 гру, 2021 17:11
Поки ідіоти будуть клювати на "весна прийде - саджати будемо" їх будуть стригти нелохи як баранів.
"На дурака нє нужєн нож - єму с трі короба наврьош - і дєлай с нім что хошь" (с)
Додано: Сер 29 гру, 2021 10:41
знову реформа.... щороку реформи.... не можна одразу зробити щось нормальне? чи клепки не вистачає на таке...
Додано: Сер 29 гру, 2021 11:16
Додано: Сер 29 гру, 2021 18:39
Додано: Сер 29 гру, 2021 19:28
Так шо передавать-то? -- "щось"? -- ну такой себе план, мягко говоря...
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