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Власники подвійного громадянства
зможуть брати участь у...

Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:33

  Igorten написав:
  _hunter написав:А бабки за пачку гречи да бутылку подсолнечного сока
Каждый думает в меру свой распущенности. Если вас окружают такие граждане, меняйте круг общения ;) Решил перечитать определение шовинизма мало ли, что то поменялось, о чем вы ? Передаю вам микрофон.

Вот только не нужно сразу на личности стрелки переводить. Проблема давно известна и глаза на нее закрывать -- как минимум глупо:
16% избирателей согласны продать свой голос за "гречку". При этом их число от выборов к выборам растет.

https://focus.ua/politics/419335-z

Ну пусть просто "нацики" будет -- если вам по делу -- классической проблеме демократии -- сказать нечего...
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:36

  Igorten написав:
  Rainbow написав:Що поганого в подвійному громадянстві,
Темма касалась избирательного права и именно в этом контексте было мое возмущение. Да пусть 100 гражданств, но какого хрена им голосовать ? Сидя в Испании или Германии он будет решать как жить нам ? И насколько он осведомлен о реальном положении дел в Украине живя скажем в Германии ? Да и те кто живет в Украине, сел на самолет и полетел тратить деньги на свою "вторую родину", тем более в основной массе контингент сидящий с 2мя 3мя паспортами как бы известен и житие простых граждан его мало волнует.

Англосакси завжди були колонізаторами. Незалежна країна закінчилася у 2013 році.
Голосувати звідси будуть лише ногами.
Востаннє редагувалось Прораб в Сер 29 гру, 2021 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:38

  Примат написав:Голосовать должен только тот, кто платит налоги в Украине.

Ну давайте сразу и следующий шаг делать -- "причем не меньше штуки евро" (о размерах можем подискутировать).
А сейчас еще служивые подтянутся и свой ультиматум выдвинут -- и шоп как в
Starship Troopers (и богоизбранном Израиле) -- только после службы в ЗСУ :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:40

  Прораб написав:
  Igorten написав:
  Rainbow написав:Що поганого в подвійному громадянстві,
Темма касалась избирательного права и именно в этом контексте было мое возмущение. Да пусть 100 гражданств, но какого хрена им голосовать ? Сидя в Испании или Германии он будет решать как жить нам ? И насколько он осведомлен о реальном положении дел в Украине живя скажем в Германии ? Да и те кто живет в Украине, сел на самолет и полетел тратить деньги на свою "вторую родину", тем более в основной массе контингент сидящий с 2мя 3мя паспортами как бы известен и житие простых граждан его мало волнует.

... Незалежна країна закінчилася у 2013 році.

Бандюкович, вроде, в 10-м к власти пришел. Или колонии (упс, простите, республики) совка -- это другое? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:46

_hunter Я например изложил свою точку зрения почему против. Интересно услышать вашу почему ЗА. Давайте всем миром голосовать, заодно решим проблему ненависной вами гречки, на весь мир не напасешся ;)
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:54

  Igorten написав:_hunter Я например изложил свою точку зрения почему против. Интересно услышать вашу почему ЗА. Давайте всем миром голосовать, заодно решим проблему ненависной вами гречки, на весь мир не напасешся ;)

Так и я изложил: если человеку на Украину пофиг -- не будет он в своей загнивающей Канаде/Германии/Польше/Израиле время тратить, чтоб за очередного президента проголосовать. А если ему на Украину не пофиг -- какая разница, сколько еще у него паспортов?

Ну и тут на форуме народ периодически пишет -- "утомили местные кровопийцы-олегархи -- пора варягов на княжество звать"
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 14:08

_hunter Согласен. Ну вот я смотрю сегодня телевизор. А там расказывают как доблесные городские власти убирают снег. Выхожу во двор, а выехать не могу, завалило. Беру лопату разгребаю. Вроде выехал, и тут подьезжая к дороге вижу что замечательная машина проезжая вывалила весь снег на примыкающую дорогу с которой я еду. Беру опять лопату. Приехав в офис беру лопату и чищу вход и часть тротуара перед входом. Через час выхожу, прелесть уборочная машина почемуто развернула ковш в сторону от улицы и весь снег что гребла выкинула мне под офис. Суть, живя тут мы хоть понимаем что говорят одно, а по факту другое. А что понимает тот кто там ?
Igorten
 
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