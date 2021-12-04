|
|
|
Власники подвійного громадянства зможуть брати участь у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:41
akido написав:
Зеленський - це був шанс на остаточну ліквідацію України та її підкоренню Росії.
Как по мне бояться нужно не только Россию, но и новых "друзей", потому что друзей нет и Западные страны тоже толкают нашу власть против интересов нашего общества.
-
hno3
-
-
- Повідомлень: 1200
- З нами з: 21.10.09
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:51
hno3 написав: akido написав:
Зеленський - це був шанс на остаточну ліквідацію України та її підкоренню Росії.
Как по мне бояться нужно не только Россию, но и новых "друзей", потому что друзей нет и Западные страны тоже толкают нашу власть против интересов нашего общества.
Цікаво, в чому полягають "інтереси вашого общєства", які клятий захід так намагається спаплюжити ?
-
akido
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 18.02.21
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 23:08
akido написав:
Цікаво, в чому полягають "інтереси вашого общєства", які клятий захід так намагається спаплюжити ?
В том что Запад не отстаивает интересы Украины, он продвигает свой интерес.
И если вспомнить Афганистан, то Запад очень легко подставил всех тех людей которые в него поверили.
-
hno3
-
-
- Повідомлень: 1200
- З нами з: 21.10.09
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 23:37
hno3 написав: akido написав:
Цікаво, в чому полягають "інтереси вашого общєства", які клятий захід так намагається спаплюжити ?
В том что Запад не отстаивает интересы Украины, он продвигает свой интерес.
И если вспомнить Афганистан, то Запад очень легко подставил всех тех людей которые в него поверили.
Що саме по-вашому повинен відстоювати Захід ? Україна у 2019 році обрала шлях капітуляції перед Росією зовні та бєспрєдєла всередині країни. Саме це має відстоювати Захід власним коштом?
Так, можливо вони вже поставили хрест на проекті "незалежна Україна" та намагаються злити її з мінімальними збитками. Але спершу зробив це саме мудрий український нарід власними .... чимось що слугує йому мізками.
-
akido
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 18.02.21
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 гру, 2021 00:10
Зеленському кожний голос потрібний буде, навіть з паспортами РФ.
А скоріше за все, це можливість фальсифікувати результати виборів, посилаючись на цю от фігню.
Це якщо він до тих виборів досидить. Що вже зовсім не факт.
-
alt402
-
-
- Повідомлень: 253
- З нами з: 10.12.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 гру, 2021 00:28
alt402 написав:
Зеленському кожний голос потрібний буде, навіть з паспортами РФ.
А скоріше за все, це можливість фальсифікувати результати виборів, посилаючись на цю от фігню.
Це якщо він до тих виборів досидить. Що вже зовсім не факт.
Йому потрібно зробити "електронні вибори", а потім куратори з Кремля забезпечать потрібну явку у лдеенерії та ерефії.
Що до виборів він досидить велика ймовірність. Протестна активість дуже низька. Навіть радикальні опозиціонери заколисали себе казочкою що зєлєчка-дурачок і що досить намалювати червоні рисочки і він злякається і втече.
Тож якщо він не зробить різких рухів (а він їх спритно уникає весь час), то жабу він потроху зварить, а вона й не помітить.
-
akido
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 18.02.21
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 гру, 2021 00:39
akido написав:
Йому потрібно зробити "електронні вибори", а потім куратори з Кремля забезпечать потрібну явку у лдеенерії та ерефії.
Куратори з Кремля – це за образом Ентоні Блінкена?
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 560
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 417 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|