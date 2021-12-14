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«Спадок» Укрбуду: у Києві
ввели в експлуатацію новий ЖК

«Спадок» Укрбуду: у Києві ввели в експлуатацію новий ЖК
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:04

«Спадок» Укрбуду: у Києві ввели в експлуатацію новий ЖК

Пропонуємо до обговорення:
ХК "Київміськбуд" здала в експлуатацію житловий комплекс Freedom в Дніпровському районі Києва, який компанія взялася добудовувати після зупинки роботи "Укрбуду".

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 13:04

вопрос Кушниру .А когда планируете строить свои обьекты ?те которые застыли и
где КМБ получил полную оплату за кв метры ?????, когда достроите Укрбудовские ? Когда стоимость материалов и работ вырастет и вы свои дома будете лепить из г и палок ? Бизнесмены )))))
kvn2
 
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