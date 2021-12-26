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IQOS представив гаджет з «Гри в кальмара» в Україні: lil...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 15:05
Пропонуємо до обговорення:
На початку грудня IQOS відкрив передзамовлення, а тижнем пізніше і продажі нового незвичайного пристрою для нагрівання тютюну з гібридною технологією — lil Hybrid. Цей гаджет здатний нагрівати тютюн (як системи нагрівання тютюну) та рідину (як вейп). І це одночасно!
Дивися повний текст IQOS представив гаджет з «Гри в кальмара» в Україні: lil Hybrid з новою гібридною технологією
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