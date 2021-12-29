Номінації за 2021 рік

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<12 Додано: Сер 29 гру, 2021 21:36 mustbe написав: Это абсолютные разные сущности.

А валютчики задавят банкиров, тупо толпой. Очевидно же.

Ну, такое Это абсолютные разные сущности.А валютчики задавят банкиров, тупо толпой. Очевидно же.Ну, такое

Как-то даже обидно стало.

В банковском разделе посетителей обычно больше, чем в валютном.

Просто у нас, "валютчиков", сложилась более теплая атмосфера, мы пытаемся поддерживать друг друга, не стесняемся выражать благодарность или согласие, чтобы человек не чувствовал себя вещающим в пустоту. Можем и тут поддержать. Разве это признак тупой толпы?



В голосовании участвовать не буду, т.к. не могу достичь консенсуса с самим собой Мне проще сказать "спасибо", чем выделить нескольких из многих, да еще и расставить по местам. Как-то даже обидно стало.В банковском разделе посетителей обычно больше, чем в валютном.Просто у нас, "валютчиков", сложилась более теплая атмосфера, мы пытаемся поддерживать друг друга, не стесняемся выражать благодарность или согласие, чтобы человек не чувствовал себя вещающим в пустоту. Можем и тут поддержать. Разве это признак тупой толпы?В голосовании участвовать не буду, т.к. не могу достичь консенсуса с самим собойМне проще сказать "спасибо", чем выделить нескольких из многих, да еще и расставить по местам. Сибарит

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