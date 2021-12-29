Номінації за 2021 рік

Как-то даже обидно стало.
В банковском разделе посетителей обычно больше, чем в валютном.
Просто у нас, "валютчиков", сложилась более теплая атмосфера, мы пытаемся поддерживать друг друга, не стесняемся выражать благодарность или согласие, чтобы человек не чувствовал себя вещающим в пустоту. Можем и тут поддержать. Разве это признак тупой толпы?
В голосовании участвовать не буду, т.к. не могу достичь консенсуса с самим собой Мне проще сказать "спасибо", чем выделить нескольких из многих, да еще и расставить по местам.