На сьогодні вже 66% ФОПів зареєстровано через "Дію".
Дивися повний текст У Мінцифри назвали кількість зареєстрованих онлайн ФОПів.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 16:17
У Мінцифри назвали кількість зареєстрованих онлайн ФОПів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінцифри назвали кількість зареєстрованих онлайн ФОПів.
Додано: Сер 29 гру, 2021 16:17
А статистика какая сколько из них на два-три месяца, максимум на пол года используются в схемах обналичивания денег и уклонении от налогов юридических лиц? А сколько флп открылось, чтобы работать реально в условиях полной фмскализации?
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