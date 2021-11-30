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Представлено Honor Play 30 Plus
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 гру, 2021 01:03
Пропонуємо до обговорення:
У Китаї дебютувала доступна модель - Honor Play 30 Plus. Він побудований на однокристальній платформі MediaTek Dimensity 700 і підтримує 5G, тож це одна з найдоступніших моделей бренду з підтримкою мереж п'ятого покоління.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 01:03
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