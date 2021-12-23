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«Велике будівництво» додало до річного ВВП України 2,6%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:07
Пропонуємо до обговорення:
Програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відіграла ключову роль у зростанні реального державного ВВП за підсумками 2021 року.
Дивися повний текст «Велике будівництво» додало до річного ВВП України 2,6% — дослідження
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:07
Підняли ВВП за рахунок виділення грошей з бюджету.
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