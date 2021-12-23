RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Велике будівництво» додало
до річного ВВП України 2,6%...

«Велике будівництво» додало до річного ВВП України 2,6%...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:07

«Велике будівництво» додало до річного ВВП України 2,6%...

Пропонуємо до обговорення:
Програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відіграла ключову роль у зростанні реального державного ВВП за підсумками 2021 року.

Дивися повний текст «Велике будівництво» додало до річного ВВП України 2,6% — дослідження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96858
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:07

Підняли ВВП за рахунок виділення грошей з бюджету.
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 494
З нами з: 16.07.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:57

Re: «Велике будівництво» додало до річного ВВП України 2,6%.

Доход идет не из ВВП а доходов бюджета ! Налогов ! Поднятие ВВП не за счет увеличение расходов а увеличение Доходов .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 840
З нами з: 22.07.11
Подякував: 289 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 55 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ICU прогнозує, що зростання ВВП України у 2022 році...
R2 » Чет 30 гру, 2021 12:53
1 24
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 гру, 2021 12:53
велвел
Вуличне паркування: ціни в зонах паркування України та світу
R2 » Суб 25 гру, 2021 10:49
1 177
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 гру, 2021 10:49
Slon_Nosov
З України намагались вивезти дорогоцінний метал на $2...
R2 » Чет 23 гру, 2021 23:07
1 97
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 23:08
5kopiyok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.