Програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відіграла ключову роль у зростанні реального державного ВВП за підсумками 2021 року.
Дивися повний текст «Велике будівництво» додало до річного ВВП України 2,6% — дослідження.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:07
«Велике будівництво» додало до річного ВВП України 2,6%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Велике будівництво» додало до річного ВВП України 2,6% — дослідження.
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:57
Re: «Велике будівництво» додало до річного ВВП України 2,6%.
Доход идет не из ВВП а доходов бюджета ! Налогов ! Поднятие ВВП не за счет увеличение расходов а увеличение Доходов .
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:00
Додано: Чет 30 гру, 2021 15:46
Згоден з pogorelets, але експерт забув додати, що якби не на "велике будівництво", то гроші з бюджету могли б піти на інші програми, наприклад озброєння армії, виробництво боєприпасів, енергозбереження, створення підприємств з перероблення відходів, і дали б такий самий ефект до ВВП, а може і більше в майбутніх періодах. Тому казати, що це заслуга саме будівництва, а не вливання державних та кредитних коштів в дороги, трохи не відповідає дійсності!!!
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:00
Штати - лошари, якби в Рузвельта було стільки жополизів скільки в Зеленського, він би теж міг красти по мільярду доларів за рік, а не якусь там страну підіймати.
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