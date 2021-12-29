Група ICU прогнозує, що в 2021 році зростання ВВП України складе 2,9%, а в 2022 році — 3,2%.
Дивися повний текст ICU прогнозує, що зростання ВВП України у 2022 році залишиться повільним.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:53
ICU прогнозує, що зростання ВВП України у 2022 році...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ICU прогнозує, що зростання ВВП України у 2022 році залишиться повільним.
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:53
так штрафы поднимут, и ввп выростет мы же подругом никак, цирк с ввп не совместим
|