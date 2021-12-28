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В Україні скоротять кількість
пологових будинків, а все...

В Україні скоротять кількість пологових будинків, а все...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:27

В Україні скоротять кількість пологових будинків, а все...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році в Україні закриють частину пологових будинків.

Дивися повний текст В Україні скоротять кількість пологових будинків, а все через нові вимоги.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:27

Замість обдумування покрашення демографічної ситуації - зменшити кількість пологових - геніально.))
madkot
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:34

Re: В Україні скоротять кількість пологових будинків, а все.

Смішна країна і так відтік, та смертність вища за народжуваність ще й штучно знижується населення всіма способами.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:42

  madkot написав:Замість обдумування покрашення демографічної ситуації - зменшити кількість пологових - геніально.))

А тут обдумывай-не обдумывай -- результат один: мировой тренд падения рождаемости. Вот, например, Германия:
Зображення
-- а держать пустые/полупустые помещения -- как не крути -- глупо.
_hunter
 
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