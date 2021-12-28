У 2022 році в Україні закриють частину пологових будинків.
Дивися повний текст В Україні скоротять кількість пологових будинків, а все через нові вимоги.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 14:27
В Україні скоротять кількість пологових будинків, а все...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні скоротять кількість пологових будинків, а все через нові вимоги.
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:27
Замість обдумування покрашення демографічної ситуації - зменшити кількість пологових - геніально.))
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:34
Re: В Україні скоротять кількість пологових будинків, а все.
Смішна країна і так відтік, та смертність вища за народжуваність ще й штучно знижується населення всіма способами.
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:42
Додано: Чет 30 гру, 2021 15:25
Точно. 150 дітей на рік - це 1 дитина на 2 дні. Який смисл утримувати будівлю і штат лікарів при такому низькому завантаженні? В США взагалі пологових будинків немає, всі народжують у родових відділеннях звичайних госпіталів, і все ОК.
Додано: Чет 30 гру, 2021 17:05
Автор статьи сам путается кого закрывать будут. "В 2022 году в Украине закроют часть роддомов" ... "Мы не говорим о роддомах. Мы говорим о родильных отделениях в больницах".
Так у нас наоборот, вроде, как раз отделения закрывать и собираются По крайней мере, председатель НСЗУ так говорит. Но может автор статьи и роддома заодно прикроет.
Додано: Чет 30 гру, 2021 18:20
И в военных госпиталях откроют родильные отделения для призванных и поставленных на учет. Не?
Додано: Чет 30 гру, 2021 22:37
При Янеке за второго ребёнка 8 тыс $ за третьего 15 тыс$ и роддомы были забиты,сейчас с такими ценами платят как на паперти в церкви))вот роддома и пустуют...
Додано: Чет 30 гру, 2021 23:05
livs375, не логично. Сотнями тысячелетий развития человечества проверено, что, если ребёнка полностью поднимают родители, а государство его только на войну потом забирает, то размножаются так, что приходится новые территории завоёвывать, чтобы лишний народ куда-то девать. Поэтому всё правильно, возвращаемся к истокам. И роддома закрываем потому, что это новомодное баловство. Один вред от них и падение рождаемости. В пещере или поле, когда из помогающих в лучшем случае знахарка: самое оно.
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