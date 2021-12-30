В Україні скоротять кількість пологових будинків, а все...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:01
Україна 2020:
Народжених 293457
Померлих 616835
Скорочення(природнє) -323378
Набагато гірше ніж Німеччина. І це при тому що загальна кількість населення у нас майже вдвічі менша.
І плюс міграція!!! Очевидно шо у нас вона від'ємна з великим знаком мінус.
Так як вимирає Україна - не вимирає ЖОДНА КРАЇНА СВІТУ!
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