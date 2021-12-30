В Україні скоротять кількість пологових будинків, а все...
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_hunter написав:А тут обдумывай-не обдумывай -- результат один: мировой тренд падения рождаемости. Вот, например, Германия:
Україна 2020: Народжених 293457 Померлих 616835 Скорочення(природнє) -323378 Набагато гірше ніж Німеччина. І це при тому що загальна кількість населення у нас майже вдвічі менша. І плюс міграція!!! Очевидно шо у нас вона від'ємна з великим знаком мінус. Так як вимирає Україна - не вимирає ЖОДНА КРАЇНА СВІТУ!
_hunter написав:А тут обдумывай-не обдумывай -- результат один: мировой тренд падения рождаемости. Вот, например, Германия:
Україна 2020: Народжених 293457 Померлих 616835 Скорочення(природнє) -323378 Набагато гірше ніж Німеччина. І це при тому що загальна кількість населення у нас майже вдвічі менша. І плюс міграція!!! Очевидно шо у нас вона від'ємна з великим знаком мінус. Так як вимирає Україна - не вимирає ЖОДНА КРАЇНА СВІТУ!
кстати странно, почему в Германию едут, а к нам нет