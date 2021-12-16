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У Японії винайшли телевізор,
який здатний передати смак...

У Японії винайшли телевізор, який здатний передати смак...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:42

У Японії винайшли телевізор, який здатний передати смак...

Пропонуємо до обговорення:
Японський професор розробив прототип телевізора, здатного імітувати смаки їжі.

Дивися повний текст У Японії винайшли телевізор, який здатний передати смак їжі — його доведеться облизувати (фото).
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Вирастюку вареники показівать
bogatyr_09
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