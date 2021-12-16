Японський професор розробив прототип телевізора, здатного імітувати смаки їжі.
Дивися повний текст У Японії винайшли телевізор, який здатний передати смак їжі — його доведеться облизувати (фото).
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Додано: Чет 30 гру, 2021 14:42
У Японії винайшли телевізор, який здатний передати смак...
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Дивися повний текст У Японії винайшли телевізор, який здатний передати смак їжі — його доведеться облизувати (фото).
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