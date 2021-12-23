IT-ринку не вистачає 50 тис спеціалістів щороку.
Дивися повний текст IT-ринку бракує 50 тисяч спеціалістів щороку — Федоров.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:34
IT-ринку бракує 50 тисяч спеціалістів щороку — Федоров
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IT-ринку бракує 50 тисяч спеціалістів щороку — Федоров.
Додано: Чет 30 гру, 2021 16:34
Нафига нам иностранные преподаватели? Своих спецов нет? Или он думает, что иностранные будут дешевле?
Додано: Чет 30 гру, 2021 16:49
Re: IT-ринку бракує 50 тисяч спеціалістів щороку — Федоров
Спочатку розігнали своїх викладачів і загубили ВНЗ, тепер шукають рішення з розпилом.
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