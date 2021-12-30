RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні створено найдорожчий
автомобільний причіп за...

В Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:15

В Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за...

Пропонуємо до обговорення:
Напівпричіп українського виробника TAD створено для перевезення трамваїв.

Дивися повний текст В Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за 500 тисяч євро (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96870
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:15

я бы не сильно гордился таким прайсом за 16 колес, железную раму сверху и рельсы. лучше бы нашли где распилили на этом.
alik
 
Повідомлень: 18
З нами з: 18.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 22:26

На самом деле достижение очень печальное(для тех,кто разбирается в этой тематике)
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2562
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:54

В нашей стране все самое дорогое, но не лучшее.
Самые дорогие дороги, дорогое масло, дорогие чиновники и т.д. Так как у нас на всем закладывается ценник умножить на 2 или 3. Откаты... откаты...
swsashadow
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 16.09.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:14

  alik написав:я бы не сильно гордился таким прайсом за 16 колес, железную раму сверху и рельсы. лучше бы нашли где распилили на этом.

А за какую сумму вы готовы разработать, произвести и сертифицировать такой прицеп? Судя по всему, у вас уже есть калькуляция.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2049
З нами з: 26.02.18
Подякував: 593 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:50

  Gastarbaiter написав:
  alik написав:я бы не сильно гордился таким прайсом за 16 колес, железную раму сверху и рельсы. лучше бы нашли где распилили на этом.

А за какую сумму вы готовы разработать, произвести и сертифицировать такой прицеп? Судя по всему, у вас уже есть калькуляция.

Вы ему на пальцах:
Интерес каждого.
Вплоть до разрешения к передвижению по конкретным дорогам Украины.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9124
З нами з: 20.09.12
Подякував: 734 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:37

  Gastarbaiter написав:
  alik написав:я бы не сильно гордился таким прайсом за 16 колес, железную раму сверху и рельсы. лучше бы нашли где распилили на этом.

А за какую сумму вы готовы разработать, произвести и сертифицировать такой прицеп? Судя по всему, у вас уже есть калькуляция.

так вопрос за сколько я готов или сколько это стоит на самом деле?
я готов за миллион + 500 сверху на покупку этого.
alik
 
Повідомлень: 18
З нами з: 18.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:39

  Kudrjavuy написав:
  Gastarbaiter написав:
  alik написав:я бы не сильно гордился таким прайсом за 16 колес, железную раму сверху и рельсы. лучше бы нашли где распилили на этом.

А за какую сумму вы готовы разработать, произвести и сертифицировать такой прицеп? Судя по всему, у вас уже есть калькуляция.

Вы ему на пальцах:
Интерес каждого.
Вплоть до разрешения к передвижению по конкретным дорогам Украины.

мне на пальцах не надо, вы лучше перечитайте сообщение, может проникнитесь
alik
 
Повідомлень: 18
З нами з: 18.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні можуть запровадити додаткові податки для...
R2 » П'ят 31 гру, 2021 11:33
3 194
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 18:07
brk01230
В Україні скоротять кількість пологових будинків, а все... 1, 2
R2 » Чет 30 гру, 2021 14:27
14 1235
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 16:30
moveton
В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік
R2 » Чет 30 гру, 2021 21:27
3 284
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 гру, 2021 14:37
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1391)
31.12.2021 18:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.