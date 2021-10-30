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«АвтоКрАЗ» набирає працівників
та готовий платити до 25...

«АвтоКрАЗ» набирає працівників та готовий платити до 25...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:28

«АвтоКрАЗ» набирає працівників та готовий платити до 25...

Пропонуємо до обговорення:
Український виробник великовантажних автомобілів "АвтоКрАЗ" через збільшення обсягів виробництва почав набирати персонал.

Дивися повний текст «АвтоКрАЗ» набирає працівників та готовий платити до 25 тисяч гривень.
R2
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