Український виробник великовантажних автомобілів "АвтоКрАЗ" через збільшення обсягів виробництва почав набирати персонал.
Дивися повний текст «АвтоКрАЗ» набирає працівників та готовий платити до 25 тисяч гривень.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:28
«АвтоКрАЗ» набирає працівників та готовий платити до 25...
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Дивися повний текст «АвтоКрАЗ» набирає працівників та готовий платити до 25 тисяч гривень.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:28
«Она повысится до уровня средней зарплаты в области машиностроения, средней зарплаты в городе»
До этого платили меньше среднего пока не почувствовали дефицит людей...
Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:26
Re: «АвтоКрАЗ» набирає працівників та готовий платити до 25.
точнее 15-25000
Додано: Суб 01 січ, 2022 02:50
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