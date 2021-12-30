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В Україні можуть запровадити
додаткові податки для...

В Україні можуть запровадити додаткові податки для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:33

В Україні можуть запровадити додаткові податки для...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації пропонує обговорити можливість запровадження в Україні спеціального податку на солодкі газовані напої.

Дивися повний текст В Україні можуть запровадити додаткові податки для деяких напоїв.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:34

а як то спочатку знизити ціни на "здорові альтернативи"?
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:17

  Tamagoch написав:а як то спочатку знизити ціни на "здорові альтернативи"?

Так вода обыкновенная и так дешевле стоит -- куда еще снижать-то? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:07

Пусть на Coca-Cola , fanta , Pepsi ... Попробуют ввести, США сметут реформаторов
brk01230
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:03

Следующий этап акциз на газводу. Бульбашки тоже вредные. Надо пить только кипяченную воду. Так борются за наше здоровье, что не успевают грабить бюджет. Сколько за акциз на водку построили больниц? Теперь на вэликэ крадывництво отнимут деньги с лимонада у детей. Уверен, что если бы не деньги в бюджет, то о вреде лимонада никто бы и не вспомнил. Следующий акциз на сахар и соль? Это же тоже вредные продукты если есть ложками. Надо ввести акциз, чтоб они были дороже золота. Тогда будут здоровее организмы.
shokodko2017
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:30

Воду кипятить дорого, газа нет, уголь в тес заканчивается
brk01230
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:22

Re: В Україні можуть запровадити додаткові податки для...

В 2012 году, в Польше, порция, картофель с мясом по цене, как пепси 0,5... Но, сок - качественный, натуральный, в два раза дешевле. Дайте нормальную альтернативу газировке и нет проблем. А так, налогами население "доить" - зае...бали уже. Реформаторы хреновы.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 04:26

Sam17a, я думаю, у нас вполне могут организовать, чтобы картофель с мясом были, как пепси 0.5, и в два раза дороже сока :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:23

  moveton написав:Sam17a, я думаю, у нас вполне могут организовать, чтобы картофель с мясом были, как пепси 0.5, и в два раза дороже сока :mrgreen:

😂👍Верю.
Sam17a
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