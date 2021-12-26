Перед зимовими святами у багатьох людей виникає потреба в додаткових коштах.
Дивися повний текст Потрібні гроші до свят? Беріть за 2 хв. у Veomini.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:36
Потрібні гроші до свят? Беріть за 2 хв. у Veomini
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Потрібні гроші до свят? Беріть за 2 хв. у Veomini.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:36
После таких кредитов " к праздникам" больше вы праздников не увидите). Будете всю жизнь на проценты работать.
|