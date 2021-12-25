За останні 10 років влада КНР наростила імпорт зернових на 360%.
Дивися повний текст Китай закупив понад половину всієї пшениці світу.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:45
Китай закупив понад половину всієї пшениці світу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай закупив понад половину всієї пшениці світу.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:49
Re: Китай закупив понад половину всієї пшениці світу
Вот вам и причина инфляции доллара
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:50
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