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«Стартапи вже можуть продумувати
ідеї»: у НБУ розповіли,...

«Стартапи вже можуть продумувати ідеї»: у НБУ розповіли,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:07

«Стартапи вже можуть продумувати ідеї»: у НБУ розповіли,...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом останніх 5 років слово фінтех-пісочниця стало синонімом диджиталізації країни.

Дивися повний текст «Стартапи вже можуть продумувати ідеї»: у НБУ розповіли, коли в Україні запрацює пісочниця фінтех-проєктів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:08

а потом им помогут
https://www.youtube.com/watch?v=Kq85Q_ICgs0
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:47

Очередная профанация от некомпетенетныx госслужащиx. Из необходимого начинающему бизнесу с высоким содержанием интеллектуальной собственности нет ничего. Зато предложили все для откатов да распилов. Как папередники прям.
svk_neo
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:35

Re: «Стартапи вже можуть продумувати ідеї»: у НБУ розповіли,

куча каких то финтех-стартапов, а комиссии как были конские, так и остались.
зачем этот ваш финтех за 0.5-1% комсы, когда отправить нал посылкой новой почтой дешевле и зачастую быстрее?
smdtranz
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