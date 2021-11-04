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Конкурент АТБ. Fozzy Group
відкриє десятки дискаунтерів...

Конкурент АТБ. Fozzy Group відкриє десятки дискаунтерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:00

Конкурент АТБ. Fozzy Group відкриє десятки дискаунтерів...

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року мережа дискаунтерів "Thrash! Траш!" відкриє понад 60 магазинів.

Дивися повний текст Конкурент АТБ. Fozzy Group відкриє десятки дискаунтерів у 2022 році.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:00

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