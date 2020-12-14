RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12490124911249212493>
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:08

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я колись мріяв її купити, відремонтувати і в ній жити, навіть знав чувака, який її колись намагався приватизувати і потім в нього можна було б її відкупити

а місце там афігєннєйше, отут я радію збереженню нововиявленого памʼятника

https://www.village.com.ua/village/city ... yu-vezheyu
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11868
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а хтось бачив як вчора біля ФК2 в кінці Предславинської машинки недешеві вчергове потонули після зливи?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11868
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 09:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

сорри за оффтоп, но мне кажется тут вопрос уместней чем на хакерско-спекульских
foxluck,бетон, faceless,flyman - какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 13.06.20
Подякував: 401 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 09:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fox767676 написав:какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций

Если пенсионных = то есть на срок от 7 лет и больше, то акции хоть и более волатильные, но намного более прибыльные, чем облигации.
Наука и статистика давно показала, что чем полагаться на "удачу" при выборе индивидуальных акций - намного проще и спокойнее покупать акции множества компаний и стран пропорционально их рыночной капитализации.
Есть такой инструмент как ETF (торгуемый на бирже фонд). Он может включать в себя множество отдельных акций.

Так как США только одна из стран, то вкладывать все в нее более рискованно чем перераспределить между акциями всех развитых стран мира (условно говоря США+Канада+Япония+развитая Европа+Австралия и все такое).
Есть несколько индексов США+развитые страны.
Например MSCI World. Можно покупать ETF который базируется на этом индексе.

ETF выпускают провайдеры в разных юрисдикциях.
Нам в первую очередь интересны Европа (так называемые UCITS, чаще всего Ирландия) или США в зависимости от налогового резидентства.
Отличие в том, что UCITS бывают аккумулирующие (с реинвестированием дивидендов), а американские по закону обязаны ежегодно выплачивать дивиденды.

Резидентам Евросоюза можно покупать только UCITS (но если до этого как нерезидент купили американские, то их можно держать и продавать, нельзя только докупать). Резидентам США можно покупать только американские, Европейские нельзя (или налоговая США "накажет").

Если вы налоговый резидент Украины, то разрешено покупать и те и те.
Для нас (и для Европейцев большинства стран, но тут надо смотреть по налогам конкретной страны - в Германии и Австрии иначе) имеет смысл покупать UCITS именно аккумулирующие. Тогда не будет ежегодной выплаты дивидендов (они будут реинвестироваться) и вполне законно можно не подавать налоговую декларацию пока ничего не продадите (и не будет реализованной выгоды от роста капитала).

"Не инвестиционная рекомендация" но вот хороший аккумулирующий фонд на MSCI World:
https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 00BFY0GT14
Если покупать в долларах - то на лондонской бирже тикер "SWRD"
Если в Евро - то на немецкой "SPPW".
Валюта не особо важна - все равно купятся те же активы, просто в момент покупки не будет расходов на конвертацию (но в IBKR они минимальны).

Для резидентов США (если вдруг вы такой) можно брать ETF "VT" на акции всего мира.
Востаннє редагувалось foxluck в Сер 10 вер, 2025 09:41, всього редагувалось 2 разів.
foxluck
 
Повідомлень: 565
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1767 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 09:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А это не та квартира которую с год назад в ФБ выставили с посылом "надо брать, срочно, бо это жемчужина..." ?
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11955814
striped
 
Повідомлень: 1766
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3628 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 09:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:сорри за оффтоп, но мне кажется тут вопрос уместней чем на хакерско-спекульских
foxluck,бетон, faceless,flyman - какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций ?
Для зовсім консервативних можна купувати SPX.
Я граюся в те, що беру акції з портфеля Бафета в пропорціях як у нього (приблизно)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36578
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8240 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

striped написав:А это не та квартира которую с год назад в ФБ выставили с посылом "надо брать, срочно, бо это жемчужина..." ?
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11955814
Якась блогерка викладала - здається та сама, і ціна приблизно та ж
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36578
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8240 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 10:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fox767676 написав:IBKR

кажуть розумні люди брати індекси

з.і.
Недавно на Kraken появилися xStock, токенізовані індексні фонди та акції
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40749
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 10:18

  Faceless написав:
fox767676 написав:сорри за оффтоп, но мне кажется тут вопрос уместней чем на хакерско-спекульских
foxluck,бетон, faceless,flyman - какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций ?
Для зовсім консервативних можна купувати SPX.
Я граюся в те, що беру акції з портфеля Бафета в пропорціях як у нього (приблизно)

Які ви "скучниє". Я звик про..обувати гроші сам. Це весело
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5482
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 10:28

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Faceless написав:
fox767676 написав:сорри за оффтоп, но мне кажется тут вопрос уместней чем на хакерско-спекульских
foxluck,бетон, faceless,flyman - какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций ?
Для зовсім консервативних можна купувати SPX.
Я граюся в те, що беру акції з портфеля Бафета в пропорціях як у нього (приблизно)

Які ви "скучниє". Я звик про..обувати гроші сам. Це весело
Для цього є крипта
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36578
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8240 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 12490124911249212493>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17186828
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6697757
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73595
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6718)
10.09.2025 10:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.