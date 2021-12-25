Отоплювати будинок газом все ще буде дорожче, але різниця у вартості послуг суттєво скоротиться.
Дивися повний текст Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 02:28
Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків.
Додано: Суб 01 січ, 2022 02:28
Ну нахиба то воно так пыз*иты. Коэффициент у этого мифического потребителя (461*1,0+1656*0,5)/2117=0,609. Соответственно 1 кВт*ч ему обходится в 1,02 грн. В 1 кубе газа около 9 кВт*ч при КПД котла 93%. 9 кВт*ч*1,02 грн/(кВт*ч)=9,18 грн.
Куб газа 8 грн., с доставкой те же 9. Т.е. по цене примерно паритет. Правда никто не говорит, что для того, чтобы а ночные часы потреблять 78%+ э/э на отопление, нужно поставить огромную бочку и выделить мощность с трехкратным запасом, или мерзнуть днем.
А то, что один на электрике сжег 1600 кВт*ч (или 178 куб.м. газа) на отопление (ведь свет у него тоже горел, вода подогревалась, машинка стирала, плазма показывала), а другой при той же отапливаемой площади 350, говорит только о том, что у кого-то дом более энергоэффективный, или кому-то и +15 нормально, а кому-то хочется +25, и не более того.
Додано: Суб 01 січ, 2022 12:27
Согласен с предыдущим комментарием, ночью вообще Отопление можно выключать, дом будет постепенно стыть, все Отопление идёт днём или нужно строить теплоаакумулирующую систему, а это деньги
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