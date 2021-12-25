Вы цены видели на эти бюджетные решения? Вдобавок надо ставить внутренний блок в каждое помещение, да и мощность в режиме нагрева и СОР падает с понижением температуры наружного воздуха, т.е. как раз тогда, когда этот нагрев особенно нужен
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Додано: Суб 01 січ, 2022 22:30
Вы цены видели на эти бюджетные решения? Вдобавок надо ставить внутренний блок в каждое помещение, да и мощность в режиме нагрева и СОР падает с понижением температуры наружного воздуха, т.е. как раз тогда, когда этот нагрев особенно нужен
Додано: Суб 01 січ, 2022 23:05
Re: Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків
Та же статья, только "на пальцах" :
1. В прошлом отопительном сезоне стоимость 1 кВт электроэнергии при условии потребления до 3000 кВт/месяц была 0,9 грн.
2. В этом отопительном сезоне 1.68 грн/кВт - ща часть спустили по 1,44 грн/кВт.
Чисто физически стоимость оплаты электроэнергии за отопление ... возросла в 2 раза.
Додано: Суб 01 січ, 2022 23:19
Re: Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків
До речі - зараз бодяжать газ, чайник гріється мабуть на 30% довше. І полум'я має якийсь "нездоровий" колір.
Додано: Нед 02 січ, 2022 10:02
Да? Раньше - до 2010 калорийность газа заявляли 8 кВт/куб, сейчас 10 кВт/куб. Газ стал "жирнее"? Мне кажется, что и бодяжить не нужно - просто газ хреновый. В любом случае - "набодяжить" електрику сложнее и при переходе на электроотопление, почему-то, не смотря на циферки о калорийности газа - затраты на отопление становятся заметно меньше. П.С. пишу, как владелец электроотопления и большой бочки которую грею по ночному тарифу.
Додано: Нед 02 січ, 2022 10:29
Да Вы, сударь - русский агент! Вы может ещё и в селёдку по 8 грн./кг. не верите?
Додано: Нед 02 січ, 2022 10:56
Додано: Нед 02 січ, 2022 12:35
Как обычно сначала подсадят всех на электрику а потом постепенно практически уравняют цены,в нашей стране кругом монополия и эти пару,тройку хозяев всегда договорятся поделить свою паству)))Типичный пример цен на LPG топливо,пока у власти такие жонглеры выбор будет между плохим и хреновым,сейчас вот ввели очередные пошлины на нефтепродукты для северного соседа и кто окажется в выигрыше?Коломойский который контролирует треть рынка ну и его протеже в долях как иначе,с чего формируются подгоны за тот или другой закон в этой стране...
Додано: Нед 02 січ, 2022 12:40
Это да, а при электроотопление, даже при очень хорошем утеплении и площади в 90 м.кв. - зимой, около 2000 кВт (правда, это на все - свет, техника, вода холодная, горячая). Одно пока хорошо, что их можно взять по ночному тарифу, по 0.84 грн. Но, есть подозрение, что "покрашенная" и туда доберется...
Додано: Нед 02 січ, 2022 12:44
Должен заметить, что и при таком раскладе, пока что, электрика имеет преимущества. 1- если дорожает - дорожает для всех, что более стрёмно для власти. 2- возможность получить самому хоть какую-то часть, даже для отопления весной, осенью при наличии теплоаккумулятор. Газ самому себе добыть - не получится, по крайней мере при теперешних технологиях...
Додано: Нед 02 січ, 2022 13:02
Я чайниками калорийность газа измерять не могу. Но что 5 лет назад за 7 месяцев (с октября по апрель включительно) я сжигал на отопление 100 кв.м. и подогрев воды около 1700 кубов, что сейчас сжигаю те же 1700 кубов. Много это или мало, я х.з., квартира у меня торцевая, с трех сторон наружные стены и лоджию 7 кв.м. на северной стороне отапливаю, как раз с нее и пишу, рабочее место у меня на ней Прикидывал по калорийности 9 кВт*ч/куб.м., около 30-35 Вт на кв.м. отапливаемой площади в холодный январь, вполне адекватная цифра.
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