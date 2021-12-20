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Прямі іноземні інвестиції в
Україну перевищили $61 млрд

Прямі іноземні інвестиції в Україну перевищили $61 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 10:21

Прямі іноземні інвестиції в Україну перевищили $61 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк удосконалив облік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) відповідно до міжнародних стандартів.

Дивися повний текст Прямі іноземні інвестиції в Україну перевищили $61 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 10:21

Тобто за рахунок маніпуляції з цифрами вдалося скрити фактичний провал по залученню інвестицій.
sergiykopyl
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 11:59

Рядом нужно расписать откуда и сколько зашло. И можно посмеяться с этих "иностранных инвесторов"
Вкладчик1234
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Модератори: Ірина_, Модератор

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