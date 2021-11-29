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Названо п'ять основних недоліків
сучасних смартфонів на...

Названо п'ять основних недоліків сучасних смартфонів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 11:45

Названо п'ять основних недоліків сучасних смартфонів на...

Пропонуємо до обговорення:
Користувачів смартфонів з операційною системою Android набагато більше, ніж інших. Популярність їх продовжує зростати.

Дивися повний текст Названо п'ять основних недоліків сучасних смартфонів на Android.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:03

До 2021 лет 6-7 юзал только Айфона , начиная с 4 поколения но в 2021 купил сяоми play, и разницы с айфонамиия не вижу, система летает, экран очень чувствительный, традиционных глюков андроида нет, батарею жрет умеренно, хватает на 7 часов экранного времени. Камера снимает норм.

В игры не играю, как он в играх хз.

Эпоха айфонов тю тю. Нет ни одной причины чтобы я вернулся обратно на Айфон. Сяоми молодцы у них система оптимизирована под железо не хуже иос. До этого были и другие андроид смартфоны, но больше 3 дней я их не выдерживал.

Плюшки андроида не только в цене устройства, например вместо Ютуб можно поставить вансенд (без рекламы) чего иос делать не даёт.
vitaliian
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