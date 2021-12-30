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Представлено абсолютно новий
Kia Carens 2022 у стилі...

Представлено абсолютно новий Kia Carens 2022 у стилі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:11

Представлено абсолютно новий Kia Carens 2022 у стилі...

Пропонуємо до обговорення:
Південнокорейська компанія Kia офіційно представила недорогий семимісний автомобіль Kia Carens 2022, і тепер це не мінівен, а кросовер.

Дивися повний текст Представлено абсолютно новий Kia Carens 2022 у стилі Sportage та Soul за $20 000.
R2
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О! Кіа змогли зробити таку ж машину, як 2-3 річні моделі Chery.
rombek
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:16

Re: Представлено абсолютно новий Kia Carens 2022 у стилі...

У фінанс юа якийсь нездоровий потяг до авторинку Індії.
unicdima
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