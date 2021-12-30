Південнокорейська компанія Kia офіційно представила недорогий семимісний автомобіль Kia Carens 2022, і тепер це не мінівен, а кросовер.
Дивися повний текст Представлено абсолютно новий Kia Carens 2022 у стилі Sportage та Soul за $20 000.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 12:11
Представлено абсолютно новий Kia Carens 2022 у стилі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Представлено абсолютно новий Kia Carens 2022 у стилі Sportage та Soul за $20 000.
Додано: Суб 01 січ, 2022 12:16
Re: Представлено абсолютно новий Kia Carens 2022 у стилі...
У фінанс юа якийсь нездоровий потяг до авторинку Індії.
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