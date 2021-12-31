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«Північний потік-2» можуть
не запустити через загрозу...

«Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:56

«Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє DW.

Дивися повний текст «Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу Україні — віце-канцлер Німеччини.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:56

Немцы согласны мерзнуть, лишь бы нам было хорошо.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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