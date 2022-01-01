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«Північний потік-2» можуть
не запустити через загрозу...

«Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:56

«Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє DW.

Дивися повний текст «Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу Україні — віце-канцлер Німеччини.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:56

Немцы согласны мерзнуть, лишь бы нам было хорошо.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 23:21

Re: «Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу...

  p_a_l написав:Немцы согласны мерзнуть
На тлі цієї новини: https://www.dw.com/uk/nimechchyna-zakry ... a-60307374
які шанси, що сказане Robert Habeck є правдивим? На жаль, наразі відсутня тенденція на скорочення загального споживання енергії, замість цього є пропаганда "зеленки", яка взагалі то не й така вже "екологічна", як її розписують. Про вартість того, що пропагують, як "альтернативу", годі вже й казати, вона часто-густо є не в рази, а на порядки дорожчою.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:10

p_a_l
30 лет не мерзли без СП-2, а теперь замерзнут, ага.
Зачем чушь нести?
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:05

Dimar
Это стандартная практика, Украину будут отвлекать приятными словами, но продолжать делать то что выгодно своей стране.
Зная немцев, я уверен на 100% что они не откажутся от миллиардных доходов ради Украины!
hno3
 
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