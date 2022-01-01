Про це повідомляє DW.
Дивися повний текст «Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу Україні — віце-канцлер Німеччини.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 13:56
«Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу Україні — віце-канцлер Німеччини.
Додано: Суб 01 січ, 2022 23:21
Re: «Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу...
На тлі цієї новини:
які шанси, що сказане Robert Habeck є правдивим? На жаль, наразі відсутня тенденція на скорочення загального споживання енергії, замість цього є пропаганда "зеленки", яка взагалі то не й така вже "екологічна", як її розписують. Про вартість того, що пропагують, як "альтернативу", годі вже й казати, вона часто-густо є не в рази, а на порядки дорожчою.
Додано: Нед 02 січ, 2022 12:10
p_a_l
30 лет не мерзли без СП-2, а теперь замерзнут, ага.
Зачем чушь нести?
Додано: Нед 02 січ, 2022 13:05
Dimar
Это стандартная практика, Украину будут отвлекать приятными словами, но продолжать делать то что выгодно своей стране.
Зная немцев, я уверен на 100% что они не откажутся от миллиардных доходов ради Украины!
Додано: Нед 02 січ, 2022 14:14
Не будет там миллиардных доходов, руками их зеленых немцев подсадили на русскую газовую иглу, несмотря на нынешний энергетический кризис они позавчера закрыли половину своих АЭС и в этом году закроют все.
Русские не альтруисты и будут немцев доить как сами захотят.
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