RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Північний потік-2» можуть
не запустити через загрозу...

«Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:56

«Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє DW.

Дивися повний текст «Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу Україні — віце-канцлер Німеччини.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96885
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:56

Немцы согласны мерзнуть, лишь бы нам было хорошо.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3951
З нами з: 15.02.11
Подякував: 45 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 23:21

Re: «Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу...

  p_a_l написав:Немцы согласны мерзнуть
На тлі цієї новини: https://www.dw.com/uk/nimechchyna-zakry ... a-60307374
які шанси, що сказане Robert Habeck є правдивим? На жаль, наразі відсутня тенденція на скорочення загального споживання енергії, замість цього є пропаганда "зеленки", яка взагалі то не й така вже "екологічна", як її розписують. Про вартість того, що пропагують, як "альтернативу", годі вже й казати, вона часто-густо є не в рази, а на порядки дорожчою.
Radon
 
Повідомлень: 1203
З нами з: 30.07.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:10

p_a_l
30 лет не мерзли без СП-2, а теперь замерзнут, ага.
Зачем чушь нести?
Dimar
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 31.08.09
Подякував: 423 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:05

Dimar
Это стандартная практика, Украину будут отвлекать приятными словами, но продолжать делать то что выгодно своей стране.
Зная немцев, я уверен на 100% что они не откажутся от миллиардных доходов ради Украины!
hno3
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 21.10.09
Подякував: 138 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:14

  hno3 написав:Dimar
Это стандартная практика, Украину будут отвлекать приятными словами, но продолжать делать то что выгодно своей стране.
Зная немцев, я уверен на 100% что они не откажутся от миллиардных доходов ради Украины!

Не будет там миллиардных доходов, руками их зеленых немцев подсадили на русскую газовую иглу, несмотря на нынешний энергетический кризис они позавчера закрыли половину своих АЭС и в этом году закроют все.
Русские не альтруисты и будут немцев доить как сами захотят.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2209
З нами з: 10.06.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Стартапи вже можуть продумувати ідеї»: у НБУ розповіли,...
R2 » П'ят 31 гру, 2021 14:07
3 317
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 січ, 2022 12:35
smdtranz
В Україні можуть запровадити додаткові податки для...
R2 » П'ят 31 гру, 2021 11:33
8 875
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 січ, 2022 12:23
Sam17a
Виробники солодощів зупиняють виробництво через ціни на газ 1, 2
R2 » П'ят 24 гру, 2021 11:30
10 908
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 гру, 2021 20:43
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.