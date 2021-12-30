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З 2022 року українцям змінили правила оподаткування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 січ, 2022 15:02
Пропонуємо до обговорення:
Вже 2022 року очікуються нові правила оподаткування українців.
Дивися повний текст З 2022 року українцям змінили правила оподаткування
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