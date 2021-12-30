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В Україні від сьогодні
підвищуються тарифи на воду

В Україні від сьогодні підвищуються тарифи на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:12

В Україні від сьогодні підвищуються тарифи на воду

Пропонуємо до обговорення:
В Україні від сьогодні підвищуються тарифи на воду.

Дивися повний текст В Україні від сьогодні підвищуються тарифи на воду.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 22:12

У нас в городе водоснабжение 20гр. КУБ водоотведение 40гр куб. А в Киеве только сецчас до 16 поднимут. Запорожская обл.
listen3987
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 23:43

Re: В Україні від сьогодні підвищуються тарифи на воду

listen3987 написав:У нас в городе водоснабжение 20гр. КУБ водоотведение 40гр куб. А в Киеве только сецчас до 16 поднимут. Запорожская обл.
В киеве нельзя подниматт цены - людям близко к ВР, ОП и пр, а вот регионы - другое дело, мало кто попрется в Киев
GALeon
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