В Україні від сьогодні підвищуються тарифи на воду.
Дивися повний текст В Україні від сьогодні підвищуються тарифи на воду.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 січ, 2022 22:12
В Україні від сьогодні підвищуються тарифи на воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні від сьогодні підвищуються тарифи на воду.
Додано: Суб 01 січ, 2022 22:12
У нас в городе водоснабжение 20гр. КУБ водоотведение 40гр куб. А в Киеве только сецчас до 16 поднимут. Запорожская обл.
Додано: Суб 01 січ, 2022 23:43
Re: В Україні від сьогодні підвищуються тарифи на воду
В киеве нельзя подниматт цены - людям близко к ВР, ОП и пр, а вот регионы - другое дело, мало кто попрется в Киев
|