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Аналітики прогнозують масовий
перехід користувачів...

Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 15:41

Re: Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...

BIGor написав:
  avmedua написав:Смешно. Это может случиться только тогда, когда айфон сделает операционную систему уровня андроид, позволяющую делать то, что нужно пользователю, а не то, что разрешено эплом. Должен быть доступ к файловой системе с любого компьютера просто через проводник, чтение флэшек, возможность сохранять файлы из интернета и открывать нужным приложением, нужно снять ограничения блютус и т.д. Только не говорите, что это никому не нужно или все это можно делать с костылями. Если не нужно вам, или вы любите костыли, это не означает, что все такие.

Еще добавлю что у еппла всякие лайтинги разъемы костыльные (не такие как у всех) и убивает что не додумались добавлять разъем 3,5 для наушников (не такие как у всех).


С наушниками все с точностью до наоборот - не "не додумались добавить", а сознательно убрали и уже давно. Выпихивают на беспроводные (тут, по правде говоря, спору нет - они удобнее и практичнее, сам давно перешёл на беспроводные).
А с лайтингом - да, уже сколько было заявлений, что перейдут на общий стандарт, но все равно сидят на нем, видимо, очень выгодно парить проприетарные кабели (хотя, опять таки, заряжать удобнее беспроводной зарядкой, универсальной).
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 16:28

Re: Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...

  Faceless написав:С наушниками все с точностью до наоборот - не "не додумались добавить", а сознательно убрали и уже давно. Выпихивают на беспроводные (тут, по правде говоря, спору нет - они удобнее и практичнее, сам давно перешёл на беспроводные).

bt наушники - тоже есть свои ньюансы. Дороже, у меня есть 2 пары похожих панасоников - одни проводные, вторые бт - в 2 раза дороже + еще вес.
За ифон есть еще недостаток лично для меня - не такой как у всех формат фото HEIC. "Не такие как все".
Думаю ифон нормально будет для тех кто с рождения пользуется продуктами яблока и имеет Мак + ифон + ифон-наушники.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 16:34

  chipmunk написав:
  yama написав:как же НДС 20% и пошлина 10% за все что выше 100 евро ?

Китайці завжди чесно пишуть 90 долярів за дорожче ;)

то треба наперед обумовлювати ( просити китайців) ? бо мій знайомий отримав по повній ціні і доплатив ПДВ і 10% за різницію. В результаті ціна = тій що на місці
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 16:45

Re: Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...

  yama написав:то треба наперед обумовлювати ( просити китайців) ?

Бажано так. Хоча деякі самі знають і навіть пишуть в описі - для країн з митними обмеженнями ми зазначаємо 80-90 долярів
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 17:04

Я пів року назад купив на свою голову iPhone 12 pro max
Тепер шкодую що не купив нормальний Самсунг, бо це недороблне чудо яке куперовці проектувати то думали тим місцем на якому сиділи, робили двома лівими руками. Найбільш в тих огризках дратує як організовані контакти і дзвінки, ну зрештою багато ще чого не вистачає, що покращує і підказує в роботі з гаджетом на відміну в самсунгах.
Востаннє редагувалось igo_sokalski в Пон 03 січ, 2022 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 21:29

Re: Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...

BIGor написав:
  Faceless написав:С наушниками все с точностью до наоборот - не "не додумались добавить", а сознательно убрали и уже давно. Выпихивают на беспроводные (тут, по правде говоря, спору нет - они удобнее и практичнее, сам давно перешёл на беспроводные).

bt наушники - тоже есть свои ньюансы. Дороже, у меня есть 2 пары похожих панасоников - одни проводные, вторые бт - в 2 раза дороже + еще вес.
За ифон есть еще недостаток лично для меня - не такой как у всех формат фото HEIC. "Не такие как все".
Думаю ифон нормально будет для тех кто с рождения пользуется продуктами яблока и имеет Мак + ифон + ифон-наушники.


Формат heic идёт, вроде как, только если делать "живое фото", оно что-то вроде гифки.
БТ ухи - да, дороже, но и надёжнее, провода не ломаются, не цепляются, на порядок удобнее. В целом, служат дольше. По весу разницы вообще не вижу, на самом деле.
Да, айфон идеален, если пользоваться разной эплл техникой. Те же эппл вотч работают только в паре с айфоном.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:05

  chipmunk написав:О, таке прийшло геніальне, для якого 1200 долярів то мегасума і думає, що її немає у 99% людей ;)

я недавно вЫпал в осадок когда бухгалтерше нашей муж купил 13 про макс на 512 Гб в кредит :shock: не человек волен как угодно распоряжаться деньгами , но есть одно но до этого они выплатили кредит за новенький Range Rover...
У меня как то не складывается , я понимаю что жену можно и нужно любить купить ей новенький Range Rover потом последний айфон .... но в кредит ? зачем ? я думал только нищеброды покупают айфон в кредит :roll:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:08

  igo_sokalski написав:Я пів року назад купив на свою голову iPhone 12 pro max
Тепер шкодую що не купив нормальний Самсунг, бо це недороблне чудо яке куперовці проектувати то думали тим місцем на якому сиділи, робили двома лівими руками. Найбільш в тих огризках дратує як організовані контакти і дзвінки, ну зрештою багато ще чого не вистачає, що покращує і підказує в роботі з гаджетом на відміну в самсунгах.

отдайте мне ! хоть узнаю что оно такое ... потом обязуюсь так же отдать следующему бесплатно по цепочке пусть еще кто помучается :mrgreen:
просто интересно из любопытства чего за ним так все убиваются , свои деньги платить что бы попробовать жалко :mrgreen:
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