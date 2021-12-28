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У Києві здорожчає оренда
житла у деяких будинках -...

У Києві здорожчає оренда житла у деяких будинках -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 18:09

У Києві здорожчає оренда житла у деяких будинках -...

Пропонуємо до обговорення:
В столиці наступного року очікується здорожчання вартості оренди житла - цей процес може розпочатися навесні.

Дивися повний текст У Києві здорожчає оренда житла у деяких будинках - прогноз на 2022 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 18:09

Отопительный сезон закончится вместе с нынешними ценами на отопление, а дальше в соотвествии с требованиями МВФ цена на газ будет уже рыночная...в итоге рынок аренды ждут очень веселые времена.
antikkristall
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