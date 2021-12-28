В столиці наступного року очікується здорожчання вартості оренди житла - цей процес може розпочатися навесні.
Дивися повний текст У Києві здорожчає оренда житла у деяких будинках - прогноз на 2022 рік.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 18:09
У Києві здорожчає оренда житла у деяких будинках -...
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Дивися повний текст У Києві здорожчає оренда житла у деяких будинках - прогноз на 2022 рік.
Додано: Нед 02 січ, 2022 18:09
Отопительный сезон закончится вместе с нынешними ценами на отопление, а дальше в соотвествии с требованиями МВФ цена на газ будет уже рыночная...в итоге рынок аренды ждут очень веселые времена.
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