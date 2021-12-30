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Як змінювався рівень
тіньової економіки в Україні

Як змінювався рівень тіньової економіки в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 19:24

Як змінювався рівень тіньової економіки в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні залишається незмінним рівень тіньової економіки: у січні-червні 2021-го, як і за аналогічний період минулого року, він становив 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 19:24

Как в цирке, Янукович уже 8 лет как пугало, а тогдашние показатели нынешние превзойти не могут до сих пор
hendrix
 
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