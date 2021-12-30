|
|
Як змінювався рівень тіньової економіки в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 січ, 2022 19:24
Пропонуємо до обговорення:
В Україні залишається незмінним рівень тіньової економіки: у січні-червні 2021-го, як і за аналогічний період минулого року, він становив 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту.
Дивися повний текст Як змінювався рівень тіньової економіки в Україні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96887
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 02 січ, 2022 19:24
Как в цирке, Янукович уже 8 лет как пугало, а тогдашние показатели нынешние превзойти не могут до сих пор
-
hendrix
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 30.01.15
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama
і 17 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|327
|
Нед 02 січ, 2022 18:23
cohan
|
|15
|1768
|
|
|7
|731
|
Суб 01 січ, 2022 13:22
Джон