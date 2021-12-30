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В Україні подорожчали
біометричні паспорти

В Україні подорожчали біометричні паспорти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 22:07

В Україні подорожчали біометричні паспорти

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня подорожчали біометричні паспорти. У Державній міграційній службі пояснили, що це сталося через підвищення вартості їх виготовлення.

Дивися повний текст В Україні подорожчали біометричні паспорти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 22:07

надо было указать на сколько подорожало...
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 23:19

  Igorenya написав:надо было указать на сколько подорожало...

Подорожали
- "Паспорт громадянина України (ID-картка)" - на 9 грн.

- "Паспорт громадянина України для виїзду за кордон"
до 10 робочих днів на 9 грн.
до 20 робочих днів на 39 грн.
до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав на 39 грн.

Ссылка на оффсайт с этими цифрами в самой новости.
yanyura
 
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