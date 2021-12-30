В Україні з 1 січня подорожчали біометричні паспорти. У Державній міграційній службі пояснили, що це сталося через підвищення вартості їх виготовлення.
Дивися повний текст В Україні подорожчали біометричні паспорти.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 22:07
В Україні подорожчали біометричні паспорти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні подорожчали біометричні паспорти.
Додано: Нед 02 січ, 2022 23:19
Подорожали
- "Паспорт громадянина України (ID-картка)" - на 9 грн.
- "Паспорт громадянина України для виїзду за кордон"
до 10 робочих днів на 9 грн.
до 20 робочих днів на 39 грн.
до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав на 39 грн.
Ссылка на оффсайт с этими цифрами в самой новости.
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