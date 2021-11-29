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У Малайзії добудовують другий
за висотою хмарочос у світі

У Малайзії добудовують другий за висотою хмарочос у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 00:08

У Малайзії добудовують другий за висотою хмарочос у світі

Пропонуємо до обговорення:
У столиці Малайзії Куала-Лумпурі звели будівлю, висота якої складає 678,9 метра. Таким чином, вона стало другим за висотою хмарочосом у світі, поступаючись лише арабському Бурдж-Халіфі з висотою 828 метрів.

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